عمرو أديب يكشف عن وصيته بعد وفاته

نعى الإعلامي المصري عمرو أديب الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي توفي في الـ9 من جانفي الجاري، متأثرا بفيروس كورونا.

كما قال عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية مساء الجمعة: “إعلامي كبير لا يعوض”. تابعا “وائل الإبراشي مكنش بيقول رأيه قد ما بيوضح للمشاهد كل الآراء، والمذيع الجيد أصله صحفي مميز”.

في حين، علق عمرو أديب بعد عودته مجددا للظهور الإعلامي بعد إصابته بفيروس كورونا على الشامتين في الإبراشي. قائلا: “الشامتين في وائل الإبراشي، فين الفروسية والنخوة، أنت مش قادر تواجه الإبراشي حيا بتتشطر عليه ميتا”. مضيفا “منتهى الخسة والحقارة وتخليص الحسابات”.

كما وجه أديب رسالة لجمهوره: “وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي”.

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كشف طبيب مصري، أن الإعلامي وائل الإبراشي “مات مقتولا”، مثيرا بهذا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قال الطبيب المصري خالد منتصر، عبر “فيسبوك: “لجأ وائل إلى دكتور “ش” و هو طبيب كبد و جهاز هضمي بعد نصيحة صديق”.

و تابع منتصر “الطبيب هون على الإبراشي الأمر وقال إن لديه أقراصا سحرية اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع”. في حين “أقنعه بالمعالجة في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب و إن المستشفى مش حتقدر تعمل له حاجة زيادة”. و كتب “أعجب روشتة في تاريخ الطب، جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يوميا !!! إسمها ايه الجرعة؟؟”. تابعا “مالهاش اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الدكتور شين العبقري”.

وكشفت زوجة الاعلامي الراحل وائل الابراشي، عن تفاصيل صادمة وكارثية لآخر أيام زوجها بالمستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا . كما قالت زوجة الإبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن سبب الوفاة خطأ طبيا، و ليس بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتابعت: “وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس”. كما قالت “و كان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى”.