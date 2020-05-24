عمرو دياب يخضع لفحص عاجل لفيروس كورونا لهذا السبب!

قام النجم المصري، عمرو دياب، بإجراء فحص عاجل لفيروس كورونا، بعدما تأكدت إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بالعدوى.

ويأتي ذلك، باعتبار دياب مخالطاً للفنانة دينا الشربيني، والتي رافقت الجداوي في الأيام الأخيرة بتصوير مسلسلهما الرمضاني “لعبة النسيان”.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة المصرية، أنه تم التنبيه على كل المخالطين للفنانة رجاء الجداوي بالخضوع لفحص فيروس كورونا.

وتواجدت الجداوي بموقع تصوير مسلسل “لعبة النسيان” برفقة دينا الشربيني، واحتفلت معها بانتهاء التصوير.

ونشرت رجاء الجداوي، صورة من الحفل أظهرت اختلاطها عن قرب بنجوم العمل.

وتم الاتصال بكل نجوم المسلسل، للخضوع للفحص، كما تم إخطارهم بضرورة خضوع المخالطين لهم للتحليل، حسب ذات المصدر.