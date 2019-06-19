عمرو دياب يريد إغلاق 5 قنوات فضائية

لجأ الفنان المصري، “عمرو دياب”، لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، لتقديم شكوى ضد 5 محطات تلفزيونية مصرية فضائية، كونها تحمل اسمه.

وحسب موقع الفن، فقد تقدم محامي الفنان المصري، “أشرف عبد العزيز”، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأجل إغلاق 5 قنوات فضائية.

وذلك كون هذه القنوات الفضائية، تحمل لقب “عمرو دياب” الشهير، “الهضبة”.

وأكد محامي “عمرو دياب”، أن القنوات الخمس تعدت على حقوق الملكية الفكرية لأعمال موكله.

وأكد المحامى،أن النجم المصري، تفاجأ بوجود قنوات تحمل اسم “الهضبة”، وصوره، وتطلق على نفسها قناة “عمرو دياب”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن “عمرو دياب”، ليس له أي علاقة، بتلك القنوات.

وطالب محامي الفنان، بغلق تلك القنوات التلفزيونية، استناداً للقانون.

وكذا محاسبة هذه القنوات، على الخسائر الأدبية والمادية التي لحقت بعمرو دياب، نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية.