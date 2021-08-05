عمرو سعد: تحدثت مع دلال عبد العزيز في الهاتف وكانت تتكلم بصعوبة

تحدث الممثل المصري عمرو سعد، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، في مداخلة تلفزيونية له.

وكشف الفنان، إنه تحدث مع دلال عبد العزيز عبر الهاتف، قائلا: “أنا كملتها مرة، وهيا بترد على التليفونات بصعوبة، وكان رامى رضوان وحسن الرداد واقفين وقفة رجالة الصراحة وعندهم حمل كبير، وأنا بحاول أطمن عليها بشكل مستمر”.

وأضاف سعد: “دلال عبد العزيز طلبت من حسن الرداد إنها تكلمنى أو تسمعنى، وهيا طبعاً متعرفش لحد دلوقتى موضوع وفاة أستاذ سمير غانم، فحسن قالي هنحط السماعة جنبها، فحسيت إنها شالت الأكسجين، وكلمتنى وهيا بتنهج وبتتكلم بصعوبة وانا كنت متأثر جداً، بس على الأقل حسيت إنها بدأت تتكلم”.

وحول آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، وصف الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، الحالة الصحية لها قائلا: “الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن.. وكل شوية بيحصل مفاجأة”.