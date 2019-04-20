عمرو واكد منبهر من طموح الجزائريين في بناء بلدهم

أعرب الممثل السينمائي المصري، عمرو واكد، عن انبهاره من طموح الجزائريين في بناء بلدهم و الدفاع عنها بكل الطرق بصمود وقوة.

وهذا حسب تغريدة نشرها واكد على تويتر، وأكد فيها أيضا رفضه التعديل الدستوري المصري، الذي سيسمح في حالة إقراره بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العام 2030.

كما شدد واكد على رفضه المطلق لـ”صفقة القرن”، التي تعدّها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

حيث قال الفنان: “أنا مصري الأصل سوداني الصمود جزائري الطموح يمني المعالم تونسي الفكر وليبي العزيمة وسوري الأماني”.

قبل أن يضيف :”وقلبي في فلسطين، تسقط صفقة القرن ، يسقط تعديل الدستور.”