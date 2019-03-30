عمرو واكد يرد بـ”أقوى تغريدة” منذ اتهامه بالخيانة العظمى وصدور قرار فصله !

غرد النجم المصري عمرو واكد مجددا حول قرار فصله والفنان خالد أبو نجا من نقابة المهن التمثيلية المصرية، في تصريح يعد الأقوى منذ فصلهما.

وذلك عبر الصفحة الرسمية لـ”واكد” عبر تويتر، حيث كتب:”الخيانة العظمى تهمة لايجوز توجيهها لفنان أو مواكن عادي غير معني بمسؤولية في الدولة”.

مضيفا: “لكن يجوز جدا توجيهها لمسؤول قبض ثمن عيني أو معنوي لبيع الوطن، وحنث القسم، وتمكين دول أخرى من سياسات الدولة”.

معتبرا واكد في تغريدته التي نشرها يوم أمس الجمعة، أن القسم الدستوري هو القسم العظيم وخيانته هي الخيانة العظمى على حد قوله.

وكانت النقابة المهن التمثيلية المصرية قد ألغت عضوية الفنانين قبل أيام، ونشرت قرارا رسميا حول ذلك عبر صفحتها على الفايسبوك.

جاء فيه:”تعتبر النقابة ما حدث من العضوين عمرو واكد و خالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري”

وأضافت أن “هذا يأتي بعد أن توجها دون توكيل من الادارة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بهذه القوى على الارادة الشعبية”.