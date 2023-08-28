عمريش:”المواجهات الودية فرصة للمدرب بوزيدي للتعرف على امكانيات اللاعبين”

تحدث متوسط ميدان شبيبة القبائل، علي عمريش، عن ظروف تحضيرات فريقه الجارية بطبرقة التونسية.

وصرح عمريش، أمس الأحد، للصفحة الرسمية للشبيبة عبر “الفايسبوك”:”المواجهات الودية تهمنا لربح دقائق لعب أكثر من الجودة في المستوى، كما ستكون فرصة للمدرب بوزيدي للوقوف على مستوى اللاعبين”.

وأضاف اللاعب عمريش:”نُحضّر بقوة صباحاً ومساًء، ونركّز في تحضيراتنا على الجانب البدني، رغم البرنامج المكثف في تربص طبرقة التونسية”.

وختم لاعب الشبيبة عمريش تصريحاته:”فخور بانضمامي لشبيبة القبائل، أتمنى المشاركة أساسيا مع الفريق في الموسم الجديد، واسعاد الجمهور”.