عمريش: “جاهزون لتحقيق الفوز أمام اتحاد خنشلة”

أكد لاعب شبيبة القبائل، علي عمريش، جاهزيته رفقة زملائه، من أجل تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام اتحاد خنشلة.

وصرّح عمريش، اليوم الخميس، في ندوة صحفية: “نحن جاهزون للفوز بمباراتنا المقبلة أمام اتحاد خنشلة”.

كما أضاف لاعب وسط ميدان الشبيبة: “استعدنا الثقة في النفس بعد آخر مبارتين لنا أمام نجم مقرة، ونادي بارادو”.

وتابع علي عمريش: “نتمنى أن نحافظ على الديناميكية التي نتواجد عليها، بتحقيق الفوز أمام اتحاد خنشلة”.