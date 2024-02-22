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الرياضة

عمريش: “جاهزون لتحقيق الفوز أمام اتحاد خنشلة”

بقلم كريم تيغرمت
عمريش: “جاهزون لتحقيق الفوز أمام اتحاد خنشلة”
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أكد لاعب شبيبة القبائل، علي عمريش، جاهزيته رفقة زملائه، من أجل تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة أمام اتحاد خنشلة.

وصرّح عمريش، اليوم الخميس، في ندوة صحفية: “نحن جاهزون للفوز بمباراتنا المقبلة أمام اتحاد خنشلة”.

كما أضاف لاعب وسط ميدان الشبيبة: “استعدنا الثقة في النفس بعد آخر مبارتين لنا أمام نجم مقرة، ونادي بارادو”.

وتابع علي عمريش: “نتمنى أن نحافظ على الديناميكية التي نتواجد عليها، بتحقيق الفوز أمام اتحاد خنشلة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/dk8s3
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