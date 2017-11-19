«عمر الباريزيان».. الرجل اللغز في قضية اختطاف الطفل «ياريشان» يتحدث!

كشف لـ النهار من داخل سجنه بفرنسا عن أسرار جديدة

«أعاني في أسوإ سجن فرنسي.. ولهذه الأسباب أطالب بمحاكمتي في الجزائر»

«كنت برفقة والد الطفل ياريشان يوم اعتقالي»

طالب المتهم في قضية اختطاف الطفل «ياريشان» «م.ب» المدعو «عمر الباريزيان» السلطات الجزائرية بتحويله من فرنسا إلى الجزائر لمحاكمته.

وقد وصف المتهم الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية أطلقتها الغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس، شهر ديسمبر سنة 2015، عبر «النهار» الظروف التي يسجن فيها بالقاسية والمأساوية.

وقال «عمر الباريزيان» في حديثه لـ«النهار» من داخل سجن «بوا دارسي» بفرساي الفرنسية، أين يتواجد به منذ 7 جويلية الماضي، إنه وقّع على وثيقة ترحيله للجزائر أمام محكمة فرنسية، مضيفا أنه رفض الطعن في مذكرة التوقيف التي صدرت من محكمة بئر مراد رايس.

«لا علاقة لي بسعيد الميڤري.. وخسرت كل شيء بعد دخولي السجن»

كما نفى المتهم «عمر الباريزيان» أن تكون له أي علاقة بالمتهم الرئيسي في القضية المدعو «سعيد الميڤري»، حيث شدد على أنه لم يلتق به ولم يتحدث معه في أي مناسبة سابقة، في حين أكد أنه اشتغل لدى عم أحد الموقوفين في القضية الذي كان يملك ملهى ليليا في فرنسا.

«علاقتي جد طيبة بعائلة ياريشان وثقتي مطلقة في العدالة الجزائرية»

وكشف «عمر الباريزيان» أسرار علاقته بعائلة ياريشان، حيث أكد أنه على علاقة طيبة بالعائلة منذ سنوات، وخاصة بوالد الطفل الذي تعرض للإختطاف وعمه «ي.ياريشان»، كاشفا في نفس الوقت أنه كان رفقة «م.ياريشان» والد الطفل المختطف يوم تم توقيفه بفرنسا، حيث قال إنه تنقل في ذلك اليوم لتجديد وثائق إقامته رفقة «م.ياريشان» وتناولا وجبة العشاء معا. وفي هذا الإطار، رجح «عمر الباريزيان» أن تكون الاتصالات التي تمت بينه وبين والد الطفل من فرنسا، أيام اختطاف ابنه لمواساته، هي سبب إقحامه في القضية، قبل أن يختتم حديثه مع «النهار» بترجّيه للسلطات الجزائرية للإسراع في عملية ترحيله للجزائر من أجل إجراء محاكمة عادلة.