عمر بافولولو: الحجاج التائهون لم يخرجوا خارج مخيم الجزائر

قال عمر بافولولو رئيس البعثة الاعلامية الجزائرية بالبقاع المقدسة للنهار تي في أن أحوال بعثة الحج الجزائرية بخير.

وكشف عمر حصريا للنهار أن الحجاج الجزائريين يتمون حجهم في أجواء جيدة بمرافقة من البعثةة المرافقة لهم.

كما قال ان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى يرافق الحجاج من أول يوم في الحج.

واليوم يتهيئ الحجاج لرمي الجمرات، وهذه السنة رمي الجمارات سيكون جماعيا للحجاج الجزائرييم ما يسهل من مهامهم.

كما أن هذه السنة ضبطت البعثة الجزائرية كل امور الحجاج حيث لم تسجل اي مشاكل للحجاج خاصة المرضى و العجزة.

غير انه سجلت امس بعض المشاكل الصغيرة تتمثل في تيهان بعض الحجاج.

وقال ان الحجاج التائهون هم في مخيم الجزائر ولم يخرجوا منه وهذا لا يعتبر تيهان حسبه لانهم في نطاق وجود الجزائريين.