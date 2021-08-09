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قناة النهار

عمر بطروني: نشكر الرئيس على إهدائنا ملعب الدويرة و والي العاصمة على مركز التدريب بزرالدة

بقلم النهار أونلاين
عمر بطروني: نشكر الرئيس على إهدائنا ملعب الدويرة و والي العاصمة على مركز التدريب بزرالدة
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