قناة النهار عمر بطروني: نشكر الرئيس على إهدائنا ملعب الدويرة و والي العاصمة على مركز التدريب بزرالدة بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أوت 2021 - 23:24 شارك غرِّد 17 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=970592 اقرأ أيضا دلال خير: بلقاسم يعيش الجحيم بعدما إخترق المرض جسده منذ 2012 قناة النهار 23 جويلية لقاء خاص مع الفنانة Djouher في برنامج 360 قناة النهار 06 أوت دلال خير: نماذج لمعاناة أناس بسطاء يأملون في أهل الإحسان خيرا.. تأتيكم مساء الجمعة على الساعة 19:00 قناة النهار 03 أوت زين عامر يفتح النار على الرياضيين المشاركين في الأولمبياد و وزير الشباب والرياضة غير مكلاه تشكو قناة النهار 02 أوت