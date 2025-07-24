عمر بلعطوي مدربا جديدا لـ غالي معسكر

أعلنت إدارة نادي غالي معسكر، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اليوم الخميس، عن التعاقد مع المدرب عمر بلعطوي لموسم واحد فقط.

ويسعى عمر بلعطوي لقيادة سفينة الغالي لتقديم مستويات قوية خاصة وانه يملك الخبرة الكافية، وهو الذي سبق له تدريب عدد من الأندية في البطولة الوطنية أبرزها مولودية وهران.

و تواصل إدارة النادي التعاقد مع عدد من اللاعبين، الذي يملكون الخبرة الكافية لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة ولعب ورقة الصعود الموسم القادم، فيما قامت بتسريح عدد من اللاعبين أبرزهم عبد الله رزي فتاش الذي التحق بصفوف مولودية بجاية.