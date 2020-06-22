عمر ثايري: تراجعت عن قرار الإعتزال قبل لقائي مع الوزيرة

كشف الممثل الفكاهي الجزائري، عمر ثايري، في إتصال مع تلفزيون “النهار”، عن أسباب قراراه إعتزال التمثيل والتراجع عنه لاحقا.

وأكد الفنان، أن قرار الرجوع عن الإعتزال، كان قد إتخذه قبل لقائه مع وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أمس الأحد.

وتحدث الفنان، حول أسباب قراره الإعتزال قائلا: “كنت أعاني في صمت، واهتديت في لحظة ضعف إلى أن مهنتي هي السبب فيما أعانيه، لذلك قررت الإبتعاد عنها”.

وأوضح ثايري، أسباب تراجعه عن قرار الإعتزال، والذي أرجعه إلى التعاطف الكبير من طرف جمهوره، والذي طالبه بالرجوع عن قراره.

ثم جاءت الدعوة من الوزيرة، والتي كان لها نصيب الأسد في رجوعه عن الإعتزال، كما أوضحه الفكاهي الجزائري.

ونفى عمر ثاري، تلقيه لأي إمتيازات أو صكوك من قبل الوزيرة، مؤكدا أنه وجد أذانا صاغية لتصحيح كل ما فات والتأسيس لقانون يحمي حقوق الفنان، عبر مشاورات ستنظم مع مختلف الفاعلين في الساحة الفنية.

وأكد الكوميدي الجزائري، أنه جد متفائل بعد لقائه مع الوزيرة، بعدما لمسه من حرصها الشديد على القضاء بصفة نهائية عن كل ما يعانيه الفنان.