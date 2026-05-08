عمر جابر: “مباراتنا ضد اتحاد العاصمة ستكون كبيرة وجد مهمة بالنسبة لنا”

تحدث لاعب نادي الزمالك المصري، عمر جابر، عن مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الذي سيجمعهم باتحاد العاصمة، مبرزا أهميته بالنسبة لهم.

وصرح اللاعب عمر جابر، في ندوته الصحفية، اليوم الجمعة: “نحن في آخر مرحلة من الموسم الجاري، ونركز كثيرا على مباراة النهائي”.

كما أضاف: “سبق لي اللعب في ملعب “5 جويلية”، وهو يتميز بأرضية جيدة، وندرك الأجواء الجماهيرية التي تنتظرنا”.

كما أضاف: “مباراتا ضد اتحاد العاصمة، ستكون كبيرة، وجد مهم بالنسبة للاعبي فريقنا، ونتمنى أن نكون في الموعد يوم المباراة”.