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عمر ربراب: إستثماراتنا بقيت مجمدة.. والكوريين أخبروني أن مشكلتي سياسية

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عمر ربراب: إستثماراتنا بقيت مجمدة.. والكوريين أخبروني أن مشكلتي سياسية
بقلم عبد الرحمن سالمي

سمح القاضي لعمر ربراب ابن رجل الأعمال إيسعد ربراب بالتحدث عن ملفه بصفته طرفا مدنيا في قضية تركيب السيارات.

القاضي: تفضل احكي لنا بصفتك طرف مدني على الملف الذي أودعته بخصوص تركيب السيارات!

عمر ربراب: دخلت عالم النشاط في السيارات السياحية والشاحنات والحافلات منذ 1997.

ربراب عمر: استثماراتنا بقيت مجمدة في كل القطاعات، وأردنا الإستثمار في تركيب السيارات، غير أن الكوريين اخبروني أن مشكلتي سياسية.

تابع يقول:” أخبروني بضرورة تسوية وضعيتي مع الحكومة الجزائرية، لأن كل إستثماراتنا بقيت مجمدة بسبب المشاكل السياسية.

عمر ربراب: تفاجأنا بأن كل العلامات التي كنت أمثلها تم منحها لعرباوي و طحكوت.

ربراب: كان لدينا مصنع لتصنيع 800 قاطرة remorque في السنة في مدينة الاربعاء تم غلقه وسجلنا خسائر فادحة.

ربراب: نستورد 100 بالمائة من قطاع الغيار وتجهيزات السيارات.

ربراب عمر: السيارات تاتي كلها مركبة إلى الحزائر و في المصانع الحالية يقومون بنزع العجلات و اعادة تركيبها.

عمر ربراب: اطارات وزارة الصناعة كانوا يستقبلونني لكن بدون اي جدوى

ربراب: عولمي اشترى فيلا لبوشوارب بحيدرة مقابل منحه اعتماد تركيب سيارات فولسفاغن.


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