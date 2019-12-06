عمر ربراب: بوشوارب اتصل بالكوريين وأمرهم بالتعامل مع عرباوي وطحكوت

أثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح العدالة في قضية الإمتيازات الممنوحة لأصحاب مصانع تركيب السيارات حجم تورط وزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب.

وحسبما كشفته مصادر “النهار أونلاين” فإن عمر برارب قد كشف خلال الإستماع إليه بصفته طرفا مدنيا في القضية بأن بوشوارب هو من اتصل بالكوريين وحدد لهم قائمة رجال الأعمال الذين يتعاملون معهم في الجزائر.

وأضافت مصادر “النهار أونلاين”أن عمر ربراب قال أن بوشوارب قال للكوريين بأن يتعاملوا مع حسان عرباوي ويمنحوه اعتماد انتاج الشاحنات كما قال لهم أيضا بأن يتعاملوا مع طحكوت في مجال تركيب السيارات السياحية.

وحسب ذات المصادر فإن بوشوارب قد وجهت له تهمة المحاباة، إلى جانب تهمة منح امتيازات غير مستحقة و غير مبررة للغير بالإضافة إلى تهمة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال