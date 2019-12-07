عاجل

عمر ربراب يتأسس طرف مدني في قضية تركيب السيارات

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
عمر ربراب يتأسس طرف مدني في قضية تركيب السيارات
بقلم أحمد قارة

شوهد صباح اليوم أمام المدخل الرئيسي لمحكمة سيدي امحمد رجل الأعمال “عمر ربراب” إبن رجل الأعمال “ايسعد ربراب”.

وتأسس كطرف مدني في قضية وملف تركيب السيارات الذي تجري جلسات محامكة المتهمين فيه منذ الأسبوع الماضي.

للتدكير فإن عمر ربراب هو المالك الحقيقي والحصري لعلامة “هيونداي” قبل أن يتم تحويلها إلى رجل أعمال آخر بطريقة مشبوهة.

ما دفع بعائلة ربراب إلى رفع العديد من الشكاوي والمراسلات إلى وزارة الصناعة، ليتأسس كطرف مدني فالقضية.

إلى جانبه تأسس رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو الذي كان مالكا حصريا لعلامة “كيا” قبل أن يتم تحويلها لرجل أعمال آخر.

كما تأسست الخزينة العمومية أيضا كطرف مدني نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها في ملف تركيب السيارات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=737765

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

  • أمطار رعدية على 6 ولايات

    حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مرتقبة اليوم على العاصمة، البليدة وبومرداس. وحسب بيان ذات المصالح الأمطار المرتقبة ستكون ابتداءً من 18 سا إلى غاية…

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com