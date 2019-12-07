عمر ربراب يتأسس طرف مدني في قضية تركيب السيارات

شوهد صباح اليوم أمام المدخل الرئيسي لمحكمة سيدي امحمد رجل الأعمال “عمر ربراب” إبن رجل الأعمال “ايسعد ربراب”.

وتأسس كطرف مدني في قضية وملف تركيب السيارات الذي تجري جلسات محامكة المتهمين فيه منذ الأسبوع الماضي.

للتدكير فإن عمر ربراب هو المالك الحقيقي والحصري لعلامة “هيونداي” قبل أن يتم تحويلها إلى رجل أعمال آخر بطريقة مشبوهة.

ما دفع بعائلة ربراب إلى رفع العديد من الشكاوي والمراسلات إلى وزارة الصناعة، ليتأسس كطرف مدني فالقضية.

إلى جانبه تأسس رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو الذي كان مالكا حصريا لعلامة “كيا” قبل أن يتم تحويلها لرجل أعمال آخر.

كما تأسست الخزينة العمومية أيضا كطرف مدني نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها في ملف تركيب السيارات.