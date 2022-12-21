قناة النهار عمر ركاش: إسبانيا, تركيا ومصر من اكبر الدول المستثمرة في الجزائر بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2022 - 20:29 تساؤلات شارك غرِّد أرسل 51 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5AXdb اقرأ أيضا عمر ركاش: مُصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات تقربوا من الوكالة الوطنية للإستثمار قناة النهار 21 ديسمبر عائلة قاطنة ببيت هش ببلدية الأخضرية تناشد السلطات لمنحها سكن لائق بالبويرة قناة النهار 18 ديسمبر الشيخ النوي: حادث مرور مميت في المسيلة.. أرواح ضاعت بتقصير البشر قناة النهار 15 ديسمبر "مفيدة عداس: "عرضو عليا باش نشري متابعين وهميين بهذه الاسعار قناة النهار 15 ديسمبر حسين آشيو: المشكلة أنكم تحبون أمجاد الماضي وأنا جيت نهدر على المونديال ماشي على الجزائر قناة النهار 30 نوفمبر النهار BREAKFAST.. الدوبارة السوفية من عند سمير بَنّي بالوادي قناة النهار 07 ديسمبر التـعـ ـدي على الاماكن العمومية.. ظاهرة تغزو الشوارع قناة النهار 12 ديسمبر مومن أيت قاسي: لو تأهلنا للمونديال كنا سنقول كلمتنا لكن المشاكل والكولسة حطمتنا قناة النهار 30 نوفمبر تلفزيون النهار يرصد وضعية المهاجرين الافارقة ببرج باجي مختار قناة النهار 14 ديسمبر الوزير الأول : الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الإستثمار وزيادة التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة قناة النهار 14 ديسمبر