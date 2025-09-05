عمر ركاش: الجزائر حريصة على تشجيع المشاريع الاستثمارية والعقود التجارية الإفريقية

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الجزائر حريصة على أن تكون فاعلاً محورياً في ديناميكية التكامل الإفريقي، سواء عبر تطوير البنى التحتية أو من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية والعقود التجارية، بما يعزز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وكشف ركاش، في كلمة له على هامش افتتاح القمة المصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الافريقية، أن التجارة البينية الإفريقية، التي بلغت في عام 2024 ما يقارب 208 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل حوالي 15% من إجمالي التبادل التجاري للقارة. ما تزال دون مستوى الطموحات المنشودة.

مشيرا إلى أنه وفي هذا السياق، يبرز الدور المحوري لوكالات ترقية الاستثمار. كفاعل أساسي في تنشيط التجارة البينية الإفريقية. وتعزيز تدفقات الاستثمارات. من خلال توفير المعلومات الموثوقة والترويج للإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشراكات. وتيسير الأعمال. فضلا عن دعم انخراط إفريقيا في سلاسل القيم العالمية.

السيدات والسادة الحضور

مضيفا أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على استعداد كامل للاضطلاع بدور محوري، في إطار روح التعاون الجماعي. لتعزيز التنسيق بين وكالات الترويج الإفريقية. بما يتيح اكتساب أفضل الممارسات العالمية وتكييفها مع خصوصيات قارتنا. والترويج المشترك لما تزخر به إفريقيا من إمكانيات ومؤهلات وفرص استثمارية واعدة. بما يسهم في تكثيف تدفقات الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة البينية في قارتنا.

وختاما، قال ركاش، أنه يأمل أن تشكل هذه القمة منطلقا لوضع أسس آلية إفريقية دائمة للتنسيق والتشاور بين وكالات ترقية الاستثمار. بما يضمن انسجام جهودنا. ويعزز قدرتنا الجماعية على رفع التحديات وتحويل طموحاتنا المشتركة إلى إنجازات ملموسة تخدم التنمية المستدامة في إفريقيا.