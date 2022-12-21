قناة النهار عمر ركاش: المجلس الوطني للإستثمار كان من أكبر العقبات أمام المستثمرين بقلم النهار أونلاين نشر في 21 ديسمبر 2022 - 20:51 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Y53NW اقرأ أيضا مؤمن أيت قاسي: الأرجنتين ينوم المنافسين مغناطيسيا ومشكلة لاوتارو مارتيناز هي نقص ثقة قناة النهار 03 ديسمبر وزير الصناعة : لدينا كل القدرات التي تتيح لنا صناعة المركبات..النسيج و الإلكترونيات قناة النهار 12 ديسمبر النهار ترندينغ: الفكاهي المصري محمد هنيدي يسخر من منتخب الكاميرون وتحطيم تمثال عين الفوارة من جديد قناة النهار 03 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الأرجنتيني كان منظم وإستطاع تخطي دفاع ووسط ميدان المنتخب الكرواتي قناة النهار 13 ديسمبر تيسمسيلت : عائلة تبيت في العراء في ظروف كارثية قناة النهار 03 ديسمبر صحة: بسبب كثرة الطلب .. المضادات الحيوية تشهد ضغطا لدى الصيدليات قناة النهار 17 ديسمبر عودة العلاقات القنصلية.. قانون الهجرة الجديد و رفع عدد التأشيرات قناة النهار 19 ديسمبر قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود قناة النهار 17 ديسمبر 100 % صحة: إنسداد القنوات الصفراوية.. التشخيص والعلاج قناة النهار 17 ديسمبر أجواء غائمة وتساقط للأمطار على هذه المناطق قناة النهار 20 ديسمبر