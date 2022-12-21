قناة النهار عمر ركاش: الوكالة الجزائرية للترقية الاستثمار عرفت تراكمات والمهمة ستكون صعبة بقلم قناة النهار نشر في 21 ديسمبر 2022 - 20:28 تساؤلات شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DH2ni اقرأ أيضا صحة: إستعمال المفرط و العشوائي للمكملات الغذائية .. أي أخطار قد ينجم عنها قناة النهار 10 ديسمبر صريح جدا: هذه هي المشاريع الصناعية التي تستهوي الشباب الجزائري .. قناة النهار 16 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب المغربي لعب بشراسة قوية ضد المنتخب الاسباني عكس السنغال قناة النهار 06 ديسمبر الفرصة الثانية/ قصّة شاب ضـ ـرب معلّمه بـالمدور بعدما تنمّر عليه وضحك عليه زملاءه .. ترقّبوها قناة النهار 11 ديسمبر "حسين آشيو: "ماحدث بين ميسي ومدربه شيئ عادي وموجود في كرة القدم قناة النهار 02 ديسمبر "يحيى طبيش: "في الواقع يعرفوني اكثر من المواقع لهذا السبب قناة النهار 15 ديسمبر عمر ركاش: مُصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات تقربوا من الوكالة الوطنية للإستثمار قناة النهار 21 ديسمبر حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض قناة النهار 07 ديسمبر لايوجد معادلة للنجاح .. وهذا هو الدليل قناة النهار 06 ديسمبر ملك الأردن يتلقى شروحات وافية عن تاريخ الجزائر قناة النهار 04 ديسمبر