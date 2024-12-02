عمر ركاش: تلقينا تعليمات من الرئيس تبون لتحسين التكفل بالمستثمرين

قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدّم تعليمات صارمة لتحسين التكفل بالمستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع حول العقار الصناعي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الاثنين.

وبحسب ما صرح به ركاش عقب هذا الاجتماع، فقد تم التطرق “للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم”.

وأضاف بأن “رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة من أجل التكفل بهذه المسألة، وتوفير العدد الكافي من هذه الأوعية حتى يتم تحقيق التجسيد الفعلي لـ 20 ألف مشروع على المدى المتوسط، أي خلال العهدة الرئاسية الثانية”.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل “تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد، ويتحصل فيه على جميع التراخيص”. ولكون هذا الإجراء “هو الحل الذي يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار”.