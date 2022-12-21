قناة النهار عمر ركاش: تم تسجيل 434 مشروع إستثماري منذ الفاتح نوفمبر إلى يومنا هذا بقلم النهار أونلاين نشر في 21 ديسمبر 2022 - 20:53 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fflt0 اقرأ أيضا تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر دلال خير: أب أصيب بشلل نصفي نتيجة حادث عمل وأمله في الشفاء كبير لكن خارج الوطن قناة النهار 09 ديسمبر صريح جدا: لهذه الأسباب يتخلى الجزائري عن وظيفته ! قناة النهار 02 ديسمبر عين تموشنت : إستفحال ظاهرة سرقة الحديد والنحاس بشوارع ومرافق بلديات الولاية قناة النهار 15 ديسمبر " وزيرة الثقافة : "في الرّباط اليوم..تم إدراج الرّاي كتراث جزائري من طرف اليونيسكو قناة النهار 01 ديسمبر إعادة بعث التنمية على مستوى المناطق الريفية..رهان لإستقرار المواطن بتيسمسيلت قناة النهار 06 ديسمبر فاسألوا : الكلام بغير ذكر الله قناة النهار 02 ديسمبر تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق قناة النهار 07 ديسمبر بعد الرّعب الذي عاشه المواطنين في حادثة قطار واد السمّار.. القبض على العصـ.ـابة المُتورّطة قناة النهار 16 ديسمبر صريح جدا : أقوى درس تعلمه الجزائريون في حياتهم قناة النهار 11 ديسمبر