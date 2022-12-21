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عمر ركاش: تم تسجيل 434 مشروع إستثماري منذ الفاتح نوفمبر إلى يومنا هذا

بقلم النهار أونلاين
عمر ركاش: تم تسجيل 434 مشروع إستثماري منذ الفاتح نوفمبر إلى يومنا هذا
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