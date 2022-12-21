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عمر ركاش: مُصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات تقربوا من الوكالة الوطنية للإستثمار

بقلم النهار أونلاين
عمر ركاش: مُصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات تقربوا من الوكالة الوطنية للإستثمار
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