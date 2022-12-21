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عمر ركاش: نتطلع إلى زيادة القروض الموجهة للإستثمار وعلى البنوك لعب دورها في التمويل

بقلم النهار أونلاين
عمر ركاش: نتطلع إلى زيادة القروض الموجهة للإستثمار وعلى البنوك لعب دورها في التمويل
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