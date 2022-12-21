قناة النهار عمر ركاش: نتطلع إلى زيادة القروض الموجهة للإستثمار وعلى البنوك لعب دورها في التمويل بقلم النهار أونلاين نشر في 21 ديسمبر 2022 - 20:50 شارك غرِّد أرسل 6 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eSd5e اقرأ أيضا صريح جدا: "إتق شر من أحسنت إليه".. ما مدى صحة هذه المقولة عند الجزائريين قناة النهار 20 ديسمبر "مومن آيت قاسي ينتفض.. "كي ما تكونش الجزائر في المونديال ابكي دماً قناة النهار 09 ديسمبر توقيف شخصين وحجز 2300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع قناة النهار 16 ديسمبر جزائريون: تحت جنح الظلام .. عائلات تتألم في صمت قناة النهار 19 ديسمبر صريح جدا : لهذه الأسباب يعق الآباء أبنائهم قناة النهار 04 ديسمبر سكيكدة : عودة ظاهرة سرقة المواشي بالجهة الغربية من الولاية قناة النهار 07 ديسمبر "رئيس الجمهورية : الدولة تعطي مثال في إحترام القانون.."لي دفع السكنة تاعو يدي عقد الملكية قناة النهار 14 ديسمبر محللي بلاطو النهار يعزون في وفـ ـاة محفوظ قرباج في كلمات مؤثرة قناة النهار 06 ديسمبر "وزير الصناعة :"مصنع مدار سيكون له شأن كبير ولدينا كل المقومات لنكون دولة مصدرة لمادة الزيت قناة النهار 15 ديسمبر عمرة: ضياع وتخلف المعتمرين عن رحلات عودتهم .. مسؤولية من قناة النهار 06 ديسمبر