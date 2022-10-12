عمر غريب مهدد بالحبس لمدة 7 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. و مليون دج غرامة مالية نافذة لعمر غريب المدير العام السابق للشركة الرياضية ذات اسهم العميد مولودية الجزائر. و “ح.م” محافظ حسابات بشركة مولودية الجزائر و “ح.ي” اطار سامي بشركة سوناطراك و رئيس سابق لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر و “ع. ي” رئيس دائرة المالية بشركة مولودية الجزائر و “ف.ش” رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد (ل.ح).

ويتابع المتهمون بموجب طلب افتتاحي امام قاضي التحقيق بجنحة تبديد أموال عمومية للمتهم و استعمال اختام صحيحة عن طريق الغش و تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا و جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و جنحة تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا و المشاركة في تبديد أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و اختلاس أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و ذلك طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات و كذا المادتين 20 و 29 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بناءا شكوى تقدمت بها وزارة الشباب و الرياضة.