عمر غريب وحبيب لعبان أمام العدالة في 21 سبتمبر بتهمة الفساد!

وجه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة، تهمة الفساد الرياضي، مع إحالة القضية على غرفة الجنح بذات المحكمة يوم 21 سبتمبر القادم، ضد كل من الرئيس السابق لمجلس إدارة مولودية الجزائر، عمر غريب، ومجموعة من الأعضاء، إلى جانب الرئيس السابق لاتحادية كرة اليد، حبيب لعبان.

وأصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، بيانا ذكر فيه ما يلي: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة الفساد الرياضي، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، الرأي العام عن القضايا المطروحة أمامها بهذا الخصوص، والتي تمت إحالتها على غرفة الجنح بذات المحكمة من أجل المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر القادم، منها واحدة تم تأجيلها”.

ووفقا للوقائع المذكورة في البيان، تتعلق قضية الفساد الأولى بـ “الشركة الرياضية ذات الأسهم لمولودية الجزائر”.

وحسب نفس المصدر، فقد توصلت تحقيقات الشرطة الاقتصادية، إلى اكتشاف تورط 5 أشخاص في التلاعب بالمال العام واستعمال أختام غير صحيحة عن طريق الغش وتحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، حيث ذكر من بين المتهمين فيها، عمر غريب، المدير العام الأسبق، رفقة محافظ الحسابات لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر سابقا، ورئيس سابق آخر، يتعلق الأمر بـ “ع.ي”.

أما قضية الفساد الثانية التي كشف عنها بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، فتتعلق برئيس اتحادية كرة اليد السابق، حبيب لعبان، بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، حيث يتابع بموجب طلب افتتاحي عن جنح “التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية واختلاس أموال عمومية و”إساءة استغلال الوظيفة”، على أن يمثل أمام غرفة الجنح من أجل المحاكمة التي تأجلت ليوم 21 سبتمبر القادم.