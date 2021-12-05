عمر كمال: “مواجهة الجزائر ستكون صعبة وهدفنا التأهل في الصدارة”

أبرز اللاعب المصري، كمال عبد الواحد، هدفه الفراعة بالتأهل في صدارة المجموعة، رغم اعترافه بصعوبة المواجهة التي ستجمع بالمنتخب الوطني.

وصرح عمر كمال، بعد فوزهم أمام السودان: “مباراتنا المقبلة أمام الجزائر لن تكون سهلة، لكننا نسعى للتأهل في صدارة مجموعتنا”.

كما أضاف: “منتخبنا يفكر دائما في الفوز، وكل تركيزنا منصب على ذلك في مواجهة الجزائر، لبلوغ الدور المقبل في الصدارة”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه الثلاثاء المقبل، منتخب مصر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العرب