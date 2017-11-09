عمـــال 3 قطاعـــات يحتجـــون أمـــام مقـــر بنـــك الفــلاحـــة في ســـوق أهـــراس

بسبب تأخر صك أجورهم

أقدم، أمس، قرابة 400 عامل من ثلاث قطاعات على شن وقفة احتجاجية عارمة عبّروا فيها عن امتعاضهم وغضبهم من الجهات المعنية التي تسببت في التماطل للحصول على رواتبهم الشهرية.

وقد تجمهر هؤلاء العمال الذين ينتمون ويعملون في محطة التصفية لسد عين الدالية، وكذا عمال مصنع الزجاج في المنطقة الصناعية، زيادة على عمال مجمع الحبوب الواقع بحي «سكنسكا» بمدينة سوق أهراس، وشلوّا العمل على مستوى البنك، كما منعوا الحركة على مستواه وأعاقوها بسبب تجمهرهم بكثافة بالرغم من تواجد مصالح الأمن، الذين حاولوا وعملوا على تهدئتهم والسيطرة على الوضع.

وحسب هؤلاء المحتجين، فإن سبب قيامهم بهذا الاحتجاج أمام مقر بنك الفلاحة والتنمية الريفية الواقع وسط المدينة، هو اتهامهم لمدير البنك بالتماطل في العديد من المرات في صب الأجور في حساباتهم، وهذه المرّة ضاقوا ذرعا بسبب عدم وجود راتبهم الخاص بشهر أكتوبر المنقضي في حساباتهم، وعند استفسارهم عن الأمر لم يحصلوا على جواب أو استفسار، وطالب هؤلاء العمال في وقفتهم الاحتجاجية، بالإسراع في صب الرواتب مطالبين بمقابلة المسؤول الأول في البنك من أجل حل هذا المشكل، حيث قابلهم المدير الذي تحجج على حد تعبيرهم، بعدم توفر العدد الكافي من الموظفين على مستوى البنك، مما سبب ضغطا كبيرا ووعدهم بأن الأجور سيتم التكفل بها وصبها في القريب العاجل.