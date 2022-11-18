عملاقا إسبانيا وإنجلترا مهتمان بالتعاقد مع شعيبي

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عشية الأمس الخميس، عن وجود اللاعب الجزائري فارس شعيبي، ضمن دائرة إهتمام ناد إسباني وإنجليزي.

وحسب ماورد في موقع “فووت ميركاتو”، فإن نادي إشبيلية الإسباني وضع اللاعب شعيبي ضمن دائرة إهتماماته، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف المصدر، أنه بالإضافة لإشبيلية، يوجد كذلك نادي أرسنال الإنجليزي الذي دخل الخط لمنافسة إشبيلية للتعاقد مع لاعب تولوز الفرنسي ذو 19 سنة.

يجدر للإشارة، تم اختيار متوسط الميدان الشاب كأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي خلال شهر أكتوبر.