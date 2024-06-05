عملاقا “البوندسليغا” مهتمان بخدمات غويري

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الأربعاء، عن دخول مهاجم المنتخب الوطني الجزائري، ونادي رين الفرنسي، أمين غويري، ضمن إهتمامات ناديان ينشطان في “البوندسليغا” الألمانية.

ووفقا لما ذكره تقرير “فوت ميركاتو”، فإن ناديا لايبزيغ، وبطل “البوندسليغا” باير ليفركوزن، مهتمان بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري، أمين غويري.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي لايبزيغ الألماني، تدرس إمكانية تعويض رحيل نجم فريقها، تشافي سيمونز، بالتعاقد مع لاعب رين الفرنسي، غويري.

كما كشف ذات المصدر، أن مدرب بطل “البوندسليغا” نادي باير ليفركوزن، تشافي ألونسو، أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب غويري، منذ شهر جانفي الماضي.

كما أن نادي باير ليفركوزن، تواصل مع محيط اللاعب غويري، لأن بطل الدوري الألماني، يرغب في تدعيم صفوفه، خاصة مع الرحيل المحتمل للاعبه المعار،بورد إجليسياس، وآدم هلوزيك.

ومن المحتمل أن يدعم غويري، الخط الهجومي لنادي باير ليفركوزن، رفقة كل من الثنائي فيكتور بونيفاس وباتريك شيك، حسب ماكشفه المصدر.