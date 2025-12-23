عملاقا “الليغ1” يستهدفان التعاقد مع عبدلي

تتصاعد المنافسة بين ناديي أولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون من أجل ضم اللاعب الجزائري حيماد عبدلي، نجم وسط ميدان أنجيه.

وفقا لتثرير موقع “فوت ميركاتو”، مع اقتراب انتهاء عقده في جوان المقبل.

اللاعب الدولي البالغ من العمر 26 عامًا أصبح هدفًا مثاليًا للأندية الباحثة عن لاعبين مؤكدين في الدوري الفرنسي بتكلفة منخفضة.

على الرغم من أن إحصائياته لا تبدو مذهلة على الورق، حيث سجل هدفين في 13 مباراة فقط، إلا أن عبدلي يعد قلب الفريق الإبداعي في أنجيه، الذي يحتل حاليًا المركز العاشر في الدوري الفرنسي.

اللاعب نفسه أكد في تصريحات حصرية أنه عاد إلى كامل جاهزيته ويشعر بالنضج الفني والبدني، مؤكدًا أنه يسعى لجعل هذا الموسم موسمًا مرجعيًا في مسيرته الاحترافية.

ويبدو أن كل من مرسيليا وليون قد بادروا بالفعل لعرض عروضهم على اللاعب، لكن القرار النهائي يبقى له.

عبدلي، الذي يمكنه التوقيع رسميًا مع أي نادٍ ابتداءً من 1 جانفي، سواء للانضمام مجانًا في الصيف أو عبر انتقال مخفض في الشتاء، يرغب في حسم أمره سريعًا دون انتظار انتهاء سوق الانتقالات.