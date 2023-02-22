عملاق ألمانيا يحسم صفقة بن سبعيني مبدئيا

كشف موقع “فوت ميركاتو” عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في حسم بوروسيا دورتموند لصفقة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مبدئيا.

وقال الموقع المتخصص في نقل الأخبار الحصرية عن انتقالات اللاعبين، نقلا عن الصحفي الشهير “سانتي أوونا” بأن رامي بن سبعيني أعطى بدوره موافقته المبدئية هو الأخر.

كما أكّد آن المدافع الجزائري سيحمل قميص دورتموند الموسم المقبل بشكل شبه رسمي خاصة وان صاحب 27 عاما سيكون حر من أي التزام.

يذكر. أن انتر ميلان كان يريد التعاقد مع ابن مدينة قسنطينة رفقة أتلتيكو مدريد.

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