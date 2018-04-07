عملاق ألمانيا يدخل الصراع على خدمات غولام

أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني، اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري فوزي غولام، سعيا لضمه إلى صفوفه الصيف المقبل.

وكشفت شبكة “سبورت ميديا سات” الإيطالية، عن اهتمام بايرن ميونخ بفوزي غولام، لينضم بذلك عملاق ألمانيا لقائمة الأندية التي تصارع على خدمات مدافع الخضر.

ويسعى النادي البافاري، للتعاقد مع غولام، قصد تعويض الرحيل المرتقب للمدافع دافيد ألابا، المطلوب من عدة أندية أوروبية أبرزها نادي برشلونة.

ووفقا لهذه المستجدات، سيكون الميركاتو الصيفي المقبل ساخنا بالنسبة لفوزي غولام، الذي أشعل صراعا كبيرا بين كبار الأندية الأوروبية.