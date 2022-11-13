عملاق أوروبا يُتابع وضعية بن سبعيني مع غلادباخ !

يبدو أن النجم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، يقضي موسمه الأخير داخل أسوار فريقه، بوروسيا مونشنغلادباخ، الألماني.

حيث يتجه ابن قسنطينة، للالتحاق بالدوري الايطالي بداية من الموسم المُقبل وفق ما كشفت عنه صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم.

كما أضافت الصحيفة أن المدير الرياضي لفريق جوفنتوس، فيديريكو تشيروبيني، يُراقب عن قرب مفاوضات بن سبعيني مع إدارة غلادباخ.

قبل أن تختم بأن اليوفي يضع، بن سبعيني، الذي ينتهي عقده صيف سنة 2023 في مفكرته رفقة العديد من الأسماء الآخرى.