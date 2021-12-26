عملاق أوروبي يدخل الخط للظفر بخدمات بلايلي

تصل عروض بالجملة لنجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي الذي انهى عقده قبل أيام فقط مع ناده قطر القطري مباشرة بعد نهاية كأس العرب.

و قال الإعلام التركي ان إدارة فريق غلطة سراي دخلت الخط للظفر بخدماته حسب تأكيد موقع “فوت ماك” المهتم بشؤون كرة القدم.

وقال المصدر من بلاد “الأناظول” أن رئيس العملاق الأوروبي محمد جنجيز إلى جانب المدرب فاتح تيريم يخططان للظفر بخدمات إبن الباهية.

ولم يكشف عن العرض المقدم، رغم تأكيد ان الإهتمام يعتبر جديا من قبل المسؤولين عن الفريق الذي يعتبر معتادا على تنشيط “التشمبينزليغ” أخرها الموسم الماضي.

وفي حالة إنظمام “الفنان” للفريق التركي، ستكون الفرصة مواتية له في لعب المنافسة الأكثر إثارة في العالم “التشمبينزليغ” لأول مرة في مشواره الكروي.

يذكر، أن فريق غلطة سراي ينشط له المهاجم سفيان فيغولي الذي يبدو أنّه طرح فكرة التعاقد مع اللاعب، بحكم أنّه يعرف إمكانياته جيّدا.