عملاق أوروبي يراقب وضعية عطال
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت وسائل إعلام أوروبية، أمس الخميس، عن دخول لاعب المنتخب الوطني، وظهير نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، دائرة إهتمام نادي أوروبي عملاق.
ونقل حساب “شبكة بايرن ميونيخ” المختص في أخبار البافاري، عن الصحفي بصحيفة بيلد الألمانية كريستيان فالك، عبر تويتر، أن البايرن يراقب يوسف عطال.
وأوضح المصدر، أن البايرن يراقب وضعية اللاعب عطال، ولا يضعه كهدف أساسي ضمن مخطاطاته، لكنه قد يكون بديلا للظهير الأيمن.
فالك – podcast Bayern Insider
بايرن يراقب يوسف عطال لكنه ليس هدف قوي ، عمره 27 عامًا وهو ظهير أيمن جزائري قيمته السوقية 10 ملايين يورو ، قد يكون بديل للظهير الأيمن. بايرن ينظر إلى كل الأندية وينظر إلى المراكز التي يوجد فيها اثنان من الاظهرة اليمنى الممتازة وأحدهم غير راضٍ pic.twitter.com/1ExOoqgPZb
— شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) June 22, 2023
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