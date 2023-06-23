عملاق أوروبي يراقب وضعية عطال

كشفت وسائل إعلام أوروبية، أمس الخميس، عن دخول لاعب المنتخب الوطني، وظهير نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، دائرة إهتمام نادي أوروبي عملاق.

ونقل حساب “شبكة بايرن ميونيخ” المختص في أخبار البافاري، عن الصحفي بصحيفة بيلد الألمانية كريستيان فالك، عبر تويتر، أن البايرن يراقب يوسف عطال.

وأوضح المصدر، أن البايرن يراقب وضعية اللاعب عطال، ولا يضعه كهدف أساسي ضمن مخطاطاته، لكنه قد يكون بديلا للظهير الأيمن.