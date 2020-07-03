عملاق إنجلترا جاهز لخطف بن ناصر

يواصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، صناعة الحدث، وهذا منذ إفتتاح الميركاتو الصيفي.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، بأن مانشستر يونايتد، مُستعد لخطف متوسط ميدان المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وينتظر مُسيروا “الشياطين الحمر”، معرفة تفاصيل عقد اليساري الصاعد، وإمكانية صرف مبلغ شرطه الجزائي بشكل مُباشر.

ويمتلك أفضل لاعب في الكان 2019، شرطا جزائيا بـ50 مليون أورو، ولكن تاريخ تفعيله قد يكون مؤجلا لـ2021/2022.

يُشار بأن نجم الميلان، مُتابع أيضا من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، اللذين إستفسرا عنه.