عملاق إنجلترا يضع 45 مليون أورو من أجل غولام!

لايزال الدولي الجزائري، فوزي غولام يمتلك إسما مُحترما في سوق التحويلات الأوروبية، رغم بقائه دون مُنافسة رسمية منذ نوفمبر 2017.

وكشفت إذاعة “kiss kiss” الإيطالية بأن العملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد”، قدم عرضا رسميا جديدا للحصول على خدمات صاحب القذفات الصاروخية.

ووفقا لذات المصدر فإن “الشياطين الحُمر”، وضعوا قيمة كبيرة، تصل لـ45 مليون أورو على طاولة “البيرتينوبي” لشراء عقد الظهير الأيسر.

وإستأنف، فوزي غولام، منذ أيام فقط التدريبات الجماعية مع أشبال “كارلو أنشيلوتي” بعد تخلصه من الإصابة التي كان يعاني منها.