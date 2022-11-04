عملاق إنجلترا يقوم بأول خُطوة للتعاقد مع بن ناصر !
بقلم حواز عبد النور
قام عملاق الكرة الانجليزية والعالمية، بأول خطوة للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في الميركاتو الشتوي المُقبل.
حيث كشف، موقع كووورة العربي، اليوم أن، لاعب ميلان الايطالي، يقترب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة ليفربول.
وأضاف المصدر أن إدارة الريدز تواصلت مع وكيل أعمال، بن ناصر، ومقربين منه، تمهيدا لفتح باب المفاوضات مع إدارة ميلان.
كما ختم، إن إدارة ليفربول ستتقدم بعرض رسمي لميلان، يتجاوز 50 مليون أورو خاصة في ظل الحاح المُدرب، يورغن كلوب، على ضمه.
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