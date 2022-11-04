إعــــلانات
الرياضة

عملاق إنجلترا يقوم بأول خُطوة للتعاقد مع بن ناصر !

بقلم حواز عبد النور
عملاق إنجلترا يقوم بأول خُطوة للتعاقد مع بن ناصر !
صورة مركبة
  • 1294
  • 0

قام عملاق الكرة الانجليزية والعالمية، بأول خطوة للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في الميركاتو الشتوي المُقبل.

حيث كشف، موقع كووورة العربي، اليوم أن، لاعب ميلان الايطالي، يقترب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة ليفربول.

وأضاف المصدر أن إدارة الريدز تواصلت مع وكيل أعمال، بن ناصر، ومقربين منه، تمهيدا لفتح باب المفاوضات مع إدارة ميلان.

رابط دائم : https://nhar.tv/jLfPG
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر