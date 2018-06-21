عملاق إيطاليا يدخل سباق ضم براهيمي

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لتقديم عرض رسمي قريبا من أجل ضم النجم الدولي الجزائري لنادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” اليوم الخميس أن مُسيري النيراتزوري مُعجبون بنجم الخضر وسيقدمون عرضا بين ال25 وال30 مليون أورو لضمه.

وأضافت الصحيفة أن الإنتر يهدف لضم براهيمي من أجل العودة لمنصات التتويج محليا وأوروبيا خاصة بعد ضمان المُشاركة في التشامبيونزليغ.

وختمت ذات الصحيفة أن إدارة الفريق الإيطالي خاب ظنها في النجم البرتغالي جواو ماريو ماجعلها تسعى للتعاقد مع الأسمر الجزائري.