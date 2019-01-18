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عملاق الأندلس لإنقاذ موسم سليماني !

الرياضة
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عملاق الأندلس لإنقاذ موسم سليماني ! إسلام سليماني
بقلم وليد كويني

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي إشبيلية الإسباني، مُهتم بالتعاقد مع المُهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وحسب ذات المصدر، فإن النادي الأندلسي، دخل الخط من أجل ضم سليماني من فنربخشه التركي، خلال فترة التحويلات الشتوية.

حيث يسعى نادي الجنوب الإسباني لتعويض مهاجمه المستقدم الصيف الماضي “موناس دابور”، الذي تعرض لإصابة خطيرة، أنهت موسمه مبكراً.

ويمر السبور-سليم، بأصعب مواسمه الكروية، بعد الصعوبات التي واجهها في الدوري التركي، والإنتقادات الكثيرة التي تطاله بسبب تراجع مستواه.


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