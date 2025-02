عملاق الكالتشيو يخطط لخطف مازة

دخل الدولي الجزائري، والنجم الصاعد لنادي هيرتا برلين، الناشط في الدرجة الثانية الألمانية، إبراهيم مازة، دائرة اهتمام عملاق الكرة الإيطالية، نادي ميلان.

وحسب الصحفي الإيطالي لوكا باندوني، فإن مسؤولي الروسونيري مهتمون بالتعاقد مع لاعب “الخضر”.

وأبرز الصحفي ذاته، في تغريدة له اليوم الاثنين. عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” بأن إدارة ميلان قد تفتح باب المفاوضات لضم مازة الصيف المقبل.

مشيرا في السياق ذاته إلى أن مسؤولي نادي هيرتا برلين الألماني لن يمانعوا بيع النجم الصاعد، خلال فترة التحويلات الصيفية.

ويقدم مازة، الذي ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية. أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وأتليتيكو مدريد الإسباني، ونيوكاسل الإنجليزي، مستويات رائعة في “البوندسليغا 2”.

وخاض صاحب الـ21 ربيعا، 23 مباراة هذا الموسم رفقة ناديه الألماني، نجح خلالها في المساهمة بـ 10 أهداف كاملة، بواقع 8 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

AC Milan are interested in Hertha Berlin top talent Ibrahim Maza. One to keep an eye for the future - maybe next summer – as Hertha are reluctant to sell. 🚨🔴⚫️#ACMilan pic.twitter.com/awlCtWtZmu

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) February 3, 2025