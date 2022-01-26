عملاق الكالتشيو يغلق الأبواب في وجه إنضمام بن سبعيني

حسم فريق إنتر ميلان صفقة مدافع أتلانتا روبن غوسينس ليكون أول المستقدين في النادي الإيطالي. خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاءت هذه الصفقة لتغلق الأبواب أمام انضمام مدافع الخضر رامي بن سبعيني. الذي كان أحد خيارات النيراتزوري لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وفي هذا الشأن. قالت شبكة “سكاي سبورت” إيطاليا أن “النيراتزوري” حسمت التعاقد مع المدافع الألماني مقابل 25 مليون يورو.

يذكر. أن عدد من التقارير ربطت إسم إبن مدينة قسنطينة بالعملاق الإيطالي. لكن يبدو أن صفقة مدافع أتلانتا خيّبت كل أمال المدافع الجزائري.