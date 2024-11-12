عملاق “الليغا” يراقب وضعية مازة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الجزائري، الناشط في صفوف نادي هيرتا برلين الألماني، محل إهتمام ناد إسباني كبير.

ووفقا لما كشفه موقع صحيفة “الأس” الإسبانية، فإن نادي أتلتيكو مدريد، تعمل على تعزيز صفوفها تحسبا للموسم المقبل، ومن بين هؤلاء اللاعبين المستهدفين، اللاعب الجزائري الشاب، إبراهيم مازة، الذي دخل إهتمامات المدرب، سيميوني.

وأضاف المصدر، أن كل من أندية ليستر سيتي وبرينتفورد الإنجليزيين و أولمبيك مرسيليا الفرنسي، يتابعون وضعية اللاعب الجزائري.

كما أكد ذات المصدر، أن اللاعب إبراهيم مازة، لايزال مرتبطا بعقد مع هيرتا برلين حتى عام 2027 ، ومن الممكن أن يغادر ناديه الألماني، يغادر هذا الصيف، في حال وصول عرض مغر يتجاوز قيمته السوقية ثمانية ملايين أورو.