عملاق انجلترا يتحرك لضم حاج موسى

اقترب لاعب “الخضر” ونجم نادي فينورد روتردام الهولندي، أنيس حاج موسى، من الالتحاق بالدوري الانجليزي الممتاز، في ظل الاهتمامات الجدية بخدماته.

وكشفت تقارير صحفية انجليزية صادرة اليوم الثلاثاء. بأن مسؤولي نادي ليفربول، يحضرون لفتح باب المفاوضات مع فينورد، من أجل ضم حاج موسى، شهر جانفي الجاري.

وحسب ذات التقارير، فإن مسؤولي “الريدز” يرغبون في التعاقد مع الدولي الجزائري، تمهيدا للرحيل المرتقب لنجم الفريق، والدولي المصري، محمد صلاح، نهاية هذا الموسم.

وارتبط اسم حاج موسى، بنادي ليفربول، منذ فترة طويلة، حيث تحدثت تقارير صحفية سابقة. عن نية الفريق في ضمه. بطلب من المدرب أرني سلوت. الذي كان وراء استقدامه إلى فينورد، حينما كان على رأس العارضة الفنية للفريق الهولندي الموسم الماضي.

للإشارة فإن لاعب “الخضر” الذي اختير الأفضل في ناديه فينورد، شهري نوفمبر وديسمبر. يقدم مستويات راقية هذا الموسم، حيث شارك في 19 مباراة في جميع المنافسات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع واحدا.