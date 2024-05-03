عملاق بلجيكا يستهدف التعاقد مع حيماد

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الجمعة، عن دخول لاعب المنتخب الوطني ونادي أنجي الفرنسي، حيماد عبداللي، ضمن مخططات ناد بلجيكي تحسبا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب ماكشفه الصحفي البلجيكي “SACHA TAVOLIERI” والمتخصص في شؤون الكرة البلجيكية، فإن إدارة نادي أندرلخت، أبدت اهتمامها بخدمات اللاعب الجزائري حيماد.

وأوضح ذات المصدر، أنه ليس نادي أندرلخت فقط من أبدى إهتمامه بخدمات لاعب أنجي الفرنسي، بل يوجد كذلك ناديان آخران من الدوري البلجيكي، يترقبان وضعية اللاعب.

للإشارة، شارك حيماد هذا الموسم مع فريقه في “الليغ2” الفرنسية، في 32 مواجهة كلها كأساسي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.