عملاق تركيا يدخل الصراع على خدمات براهيمي

الرياضة
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عملاق تركيا يدخل الصراع على خدمات براهيمي
بقلم كريم.تيغرمت

انضم نادي غلطة سراي التركي إلى الأندية العديدة، الراغبة في التعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “فوتبول أرينا”، أن نادي غطة سراي، من المرجح أن يكون الوجهة المقبلة لياسين براهيمي، بعد مسؤولي النادي اهتمامهم باللاعب.

ومن المرتقب أن يشعل نجم الخضر، الصراع في تركيا، بالنظر إلى أن الغريم فينر بخشة، من أشد الراغبين في التعاقد مع براهيمي.

يذكر أن ياسين براهيمي، يتواجد حاليا بمركز سيدي موسى، رفقة كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي، أين تجري التحضيرات لكان مصر 2019.


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