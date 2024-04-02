عملاق تركيا يراقب وضعية عطال

كشفت تقارير إعلامية تركية، اليوم الثلاثاء، عن دخول الظهير الأيمن الدولي الجزائري، يوسف عطال، ضمن إهتمامات نادي تركي كبير.

وحسب ماكشفه موقع “GundemBJKcom” المقرب من نادي بيشكتاش، فإن لجنة الإستقدامات في النادي، وضعت ضمن اهتماماتها لاعب الخضر الناشط في نادي أضنة ديمير يوسف عطال، تحسبا للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، الذي ينتهي عقده مع أضنة ديمير نهاية الموسم الجاري.