عملاق تركيا يستهدف التعاقد مع حجام

بات الدولي الجزائري، ولاعب نادي يونغ بويز السويسري، جوان حجام، قريبًا من مغادرة ناديه، و خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

بعدما منح مدرب نادي بشكتاش التركي، سيرجن يالتشين، الضوء الأخضر لإدارة النادي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لتقارير إعلامية التركية، فإن الظهير الأيسر الجزائري، البالغ من العمر 22 سنة، نال إعجاب الطاقم الفني لبشكتاش بعد متابعته في عدة مباريات رفقة ناديه يونغ بويز السويسري، ما دفع يالتشين إلى إعداد تقرير فني إيجابي أوصى من خلاله بضمه لتعزيز الجهة اليسرى للفريق.

وفي خطوة تعكس جدية المفاوضات، قام المدير الرياضي لبشكتاش سيركان ريتشبر بالتنقل إلى سويسرا لمتابعة مواجهة يونغ بويز وليل في الدوري الأوروبي، قبل أن يعقد اجتماعًا مع مسؤولي النادي السويسري مباشرة بعد نهاية اللقاء، من أجل بحث تفاصيل الصفقة المحتملة.

من جانبه، أبدى حجام ترحيبه بفكرة الانتقال إلى بشكتاش، حيث يُفضّل خوض تجربة جديدة في دوري قوي ومتابَع مثل الدوري التركي، خاصة مع نادٍ يملك طموحات محلية وقارية كبيرة.

للإشارة، شارك حجام هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، مؤكّدًا تطوره اللافت واستقراره الفني.